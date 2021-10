Azione Fiumicino: “Vincoli, erosione e ponte della Scafa: attendiamo risposte da venti anni”

Fiumicino – “Sono passati venti anni da quando il nostro Comune ha sollevato per la prima volta i problemi dell’erosione costiera, del superamento dei vincoli idrogeologici e del rifacimento del ponte della Scafa” – lo afferma Massimiliano Catini, esponente di Azione Fiumicino.

“Tutte opere che lo stesso sindaco Montino rivendicava nei confronti della Regione e che oggi, dalla stessa parte, non sono riusciti a concretizzare.

In questo comune tutto cambia perché nulla cambi e negli ultimi due mandati in cui questa amministrazione ha brillato per inaugurazioni posticce di pali della luce, piste ciclabili su passi carrabili e posti per disabili, lavori di ordinaria manutenzione fatti passare per straordinari come quelli del ponte 2 giugno, i problemi più significativi per la riqualificazione urbana del territorio vengono nascosti.

Il fumo negli occhi di qualche nastro tagliato per opere piccole e magari anche private, ha continuato a nascondere le necessità riguardanti la viabilità, il lavoro e le grandi opere strategiche che possono davvero rendere autonomo il territorio e sostenere l’economia di Fiumicino.

E’ una vergogna e questa amministrazione dovrebbe non solo fare ammenda ma ricordarsi che esiste una memoria storica e che la stampa non serve solo a mettere foto di feste e nastri tagliati. Noi siamo qui per ricordare che ci sono molte cose da fare per essere davvero un Comune e per amministrare la cosa pubblica”.

