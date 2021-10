Elezioni 2021, Minturno sceglie la continuità: Gerardo Stefanelli resta sindaco

Minturno – I cittadini di Minturno hanno optato per la continuità. Hanno deciso di lasciare che Gerardo Stefanelli prosegua nel suo impegno amministrativo rinnovandogli la fiducia al primo turno. Un vero trionfo, arrivato nella serata di ieri con il 60,44 per cento dei voti, contro il 25,39 per cento di Pino D’Amici e il 14, 17 per cento di Massimo Moni.

La sfida a tre è stata sentita, vissuta con passione e trasporto dai politici, ma anche dai cittadini che, però, a differenza di 5 anni fa, hanno dimostrato un piccolissimo calo di interesse: il 3,56 per cento ha disertato il voto.

La campagna elettorale è stata caratterizzata da un grande fervore. I social l’hanno fatta da padrone, ma non mi meno gli incontri pubblici, quelli con la gente alla quale i tre sfidanti hanno stretto la mano presentato programmi e progetti.

Eppure sembra che il lavoro svolto negli ultimi 5 anni abbia convinto la maggior parte dei minturnesi che hanno sostenuto Stefanelli durante gli ultimi mesi di campagna elettorale e alle urne. Resta da vedere se il sindaco intende portare avanti il suo lavoro sulla scia della continuità anche rispetto alla sua squadra di governo. La risposta arriverà a breve, seppure tutto lascia presagire che, anche in questo caso, si proseguirà sulla falsariga dei cinque anni appena trascorsi. Come a dire “squadra che vince non si cambia…”

Non meno soddisfatto si è detto uno dei due sfidanti, l’avvocato Pino D’Amici, che nel rilevare come “il nostro è stato un ottimo risultato in solo un anno di lavoro con volti nuovi nella politica locale, da buon sportivo ha rivolto le sue congratulazioni a Stefanelli e annunciato: “Una opposizione dura e fattiva”.

