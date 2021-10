Elezioni nel X Municipio, Bozzi: “Il nostro risultato ottenuto senza compromessi”

Ostia – “Faccio i miei sinceri complimenti a Monica Picca, che ha ottenuto un notevole successo come coalizione di centrodestra, e anche a Mario Falconi, che con le sue liste è riuscito a raggiungere il ballottaggio (leggi qui). Siamo comunque molto soddisfatti del nostro risultato, ottenuto senza compromessi e senza accordi con liste minori che certo ci avrebbero aiutato, ma abbiamo scelto dall’inizio di essere seri e coerenti con il nostro programma, svincolati da compromessi o accordi pre-elettorali vari”.

Così Andrea Bozzi, candidato alla presidenza del Municipio X di Roma col sostegno della Lista civica Calenda Sindaco, ha commentato l’esito delle elezioni amministrative 2021.

“È certo che Carlo Calenda ha dimostrato di essere la risposta politica che in tantissimi aspettavano – sostiene Bozzi -, ed è straordinario essere il primo partito della Capitale con un’unica lista che supera tutte le altre, scavalcando anche il Movimento 5 Stelle e varie collegate (leggi qui)”.

“Abbiamo dimostrato che a partire da Roma esiste eccome un grande spazio politico fatto di pragmatismo e riformismo, che ai problemi dei cittadini risponde affrontandoli nel merito e proponendo soluzioni serie, non ideologiche o legate a schemi del passato e nel nostro Municipio ce l’abbiamo messa tutta per arrivare a più cittadini possibili. Sapevamo che non sarebbe stato facile, il Municipio X è molto articolato e noi abbiamo sfondato in alcuni quartieri, raggiungendo risultati davvero eccezionali, mentre in altri abbiamo ottenuto risultati meno buoni, su cui ci soffermeremo, segno però che il nostro progetto politico ha grandi margini di crescita e su questo lavoreremo da oggi in poi con impegno, perché per noi questo è solo l’inizio di un percorso“.

“Ringrazio di cuore le candidate e i candidati della nostra lista, i volontari e i simpatizzanti che ci hanno aiutato con tanto entusiasmo, compresi molti giovani e le migliaia di elettrici ed elettori che ci hanno dato la loro fiducia che cercheremo in tutti i modi di ripagare, lavorando con serietà e determinazione in Consiglio e sulle strade del nostro territorio. Questo è l’impegno che prendo a nome di tutti e che non tradiremo”, conclude Bozzi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio