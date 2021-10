Elezioni nel X Municipio, Ieva: “Continueremo a lavorare per il nostro territorio”

Ostia – “Il risultato di queste elezioni municipali vede la nostra coalizione fuori dal ballottaggio, ma la fiducia di molti cittadini ci impegna a non smettere di lavorare nel loro interesse”.

Così Alessandro Ieva, vicepresidente uscente e candidato alla presidenza del X Municipio per la coalizione guidata dal Movimento 5 Stelle, ha commentato l’esito delle elezioni amministrative 2021 (leggi qui).

“Negli scorsi tre anni e mezzo, in qualità di assessore e vicepresidente nell’Amministrazione Di Pillo – racconta Ieva -, ho lavorato tenacemente per questo Municipio, ripristinando la legalità e riportando efficienza, lì dove c’erano le macerie lasciateci dalle amministrazioni precedenti”.

“Non ho lavorato da solo. Devo ringraziare, ancora una volta, la presidente Giuliana Di Pillo che ha scelto me come suo successore e che ha guidato una squadra di assessori, consiglieri, militanti, iscritti e simpatizzanti che, ognuno nel proprio ruolo, hanno dato un contributo essenziale alla ripresa del nostro territorio”.

“Credo di poter dire che, se oggi il nostro Municipio guarda con fiducia al futuro, lo deve anche e soprattutto al lavoro che, senza risparmiarci, abbiamo svolto in questi tre anni e mezzo. Lasciamo a chi governerà una programmazione finanziaria molto importante e questo lo abbiamo fatto per il bene del territorio e dei nostri concittadini, senza alcun calcolo politico”.

“Purtroppo – sottolinea – non è bastato a garantirci la riconferma. Accettiamo, come sempre, la volontà dei nostri concittadini. Prendiamo atto di questa sconfitta e riconosciamo l’esito del voto. Voglio ringraziare tutti i nostri sostenitori. Chi si batte, come loro, per il futuro del proprio territorio, per la legalità, per l’ambiente e per i diritti di tutti, non può perdere. Chi ha a cuore il proprio territorio, chi dona il proprio tempo volontariamente per gli altri, non esce sconfitto, ma rafforzato da prove come questa”.

“Aver perso – spiega Ieva – non significa disimpegnarsi dall’impegno civico. Come sapete, il mio è un percorso che viene da lontano e che continuerà per portare avanti le nostre battaglie su lavoro, legalità, ambiente, diritti civili, sostegno alla famiglia e agli anziani. Il nostro è un territorio meraviglioso, che merita tutto il nostro impegno e tutta la nostra dedizione. Questa non è la fine, ma l’inizio di un nuovo percorso da compiere insieme. Buon lavoro a tutti noi”, conclude l’ormai ex vicepresidente.

