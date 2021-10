Fiumicino, incidente in via Giorgio Giorgis: coinvolti 4 ragazzi

Fiumicino – Un incidente su via Giorgio Giorgis, nel primo pomeriggio di oggi, 5 ottobre 2021. E’ quanto accaduto intorno alle ore 14:00, presso il semaforo all’incrocio con via Formoso, quando si sono scontrate due auto con a bordo 4 ragazzi. Una delle due autovetture è passata con il rosso ed ha travolto l’altra mentre era in transito.

I ragazzi coinvolti sono stati soccorsi dal 118 e portati all’ospedale, ma non sono in gravi condizioni. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale per effettuare i rilievi. Il traffico è stato momentaneamente bloccato, ma ora la viabilità è tornata alla normalità.

Notizia in aggiornamento…

