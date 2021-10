“Iftm Top Resa”: il Lazio a Parigi per la Fiera interazionale di turismo e viaggi

“L’offerta turistica della Regione Lazio vola a Parigi dal 5 all’ 8 ottobre per partecipare alla IFTM Top Resa, importante Fiera internazionale dedicata ai viaggi e al turismo e rivolta a diversi segmenti, affari, tempo libero, meeting, congressi ed eventi”. Lo dichiara in una nota l’assessore al Turismo ed Enti locali, Valentina Corrado.

“L’appuntamento di Parigi – spiega l’Assessore – è un’occasione per presentare l’offerta del nostro ricco e variegato territorio grazie alla presenza di operatori selezionati del Lazio che nel nostro stand, all’interno del padiglione Enit Italia, faranno conoscere le possibili combinazioni di viaggi, esperienze e opportunità per chi sceglie il Lazio come meta di vacanze, business, sport, relax. Inoltre, sarà per me un’importante occasione di incontro con la stampa di settore e raggiungere quindi i potenziali visitatori francesi, tra i primi cinque mercati stranieri interessati alla nostra destinazione. La partecipazione della nostra Regione all’IFTM Top Resa fa da apripista alle altre Fiere internazionali B2B in cui in Lazio sarà presente nei prossimi mesi per mostrare le bellezze del patrimonio, facendo incontrare operatori del territorio e potenziali buyer e quindi far conoscere e decollare il brand Lazio su nuovi mercati”.

