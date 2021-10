Ostia – Il maltempo delle ultime ore (leggi qui) non ha risparmiato neppure la pista ciclabile del lungomare di Ostia.

La grande quantità di pioggia caduta sul territorio del X Municipio ha infatti allagato la pista, che ora è quasi completamente inagibile.

Galleria fotografica Maltempo, si allaga la pista ciclabile di Ostia: la pioggia porta via anche la vernice







Ma non è tutto: complice l’azione erosiva della sabbia depositatasi sulla superficie, la vernice rossa, la cui stesura è stata parte dei lavori con cui la ciclabile è passata da “temporanea” a “definitiva” (leggi qui), è venuta via in diversi punti, staccandosi completamente dall’asfalto sottostante.

L’azione dei tubi drenanti installati in estate, dunque, non sembra essere stata sufficiente a scampare l’allagamento, e la vernice non ha superato il banco di prova dei primi temporali. E ai cittadini, intanto, non resta che il marciapiede.

