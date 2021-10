Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione responsabile di un lunedì molto perturbato su parte del Nord Italia si estenderà nelle 24 ore successive fino alle regioni meridionali, con un carico di piogge e temporali che localmente potranno risultare anche intensi. Il tempo migliorerà gradualmente al Centro-Nord con il subentro di schiarite graduali, anche se non dappertutto. Tra l’alta Val Padana e i settori alpini il tempo rimarrà instabile ed entro sera si andrà verso una nuova intensificazione delle precipitazioni, con coinvolgimento anche di parte della Liguria. La presenza di una saccatura di bassa pressione sulle regioni settentrionali sarà causa inoltre di una ventilazione sostenuta intorno allo Stivale, tra sudovest e sudest.

METEO ITALIA MARTEDÌ 05 OTTOBRE. Nella notte l’intenso fronte perturbato avanzerà verso Est portando un marcato peggioramento su Lombardia, Emilia e Toscana. Se sulle regioni padane i fenomeni assumeranno perlopiù carattere di rovescio (non esclusi tuttavia locali nubifragi), sulla Toscana sarà elevato il rischio di forti temporali in particolare lungo la fascia costiera. Anche in questo caso attesi accumuli pluviometrici importanti, con picchi vicini ai 100 mm.

Nella giornata di martedì il peggioramento coinvolgerà poi gran parte d’Italia: dalla mattinata attesi rovesci e temporali anche intensi sulle regioni del Triveneto, ma anche su quelle del medio basso versante tirrenico (attenzione in particolare a Lazio e Campania), con coinvolgimento entro la serata anche delle Calabria e della Sicilia tirrenica.

Le regioni del medio basso versante adriatico saranno invece complessivamente le meno coinvolte dal peggioramento: in queste zone infatti sono attesi si fenomeni in transito, con locali temporali, ma con minor rischio di fenomeni di forte intensità.

Attenzione infine ai venti, attesi in netto rinforzo ovunque con raffiche che potranno toccare anche gli 80 e i 90 km/h, e al forte rischio di mareggiate in particolare tra Mar Ligure e medio alto Tirreno.

MARTEDI’: la perturbazione transita nella notte gradualmente da Ovest verso Est, ad iniziare dalla Toscana a seguire entro metà mattino su Lazio ed Umbria, con rovesci e temporali anche di forte intensità (possibili nubifragi), specie tra Versilia, Lunigiana, Garfagnana, Pisano e Livornese , oltre che localmente su bassa Toscana e alto Lazio. Seguirà una variabilità pomeridiana con anche ampie aperture, salvo ancora qualche rovescio a ridosso delle Apuane ma soprattutto sul basso Lazio, dove si potranno originare nuovi temporali. In serata situazione tranqulla, eccetto ancora locali rovesci su basso Lazio, e primi nuovi fenomeni su nordovest Toscana entro la notte, prodromo di un nuovo peggioramento. Temperature in calo, venti moderati da Sud in rotazione da Sudovest, forti localmente lungo le coste con raffiche di Libeccio talora superiori ai 50/60km/h. Mare mosso o molto mosso, agitato tra livornese e pisano qui con possibili mareggiate.

Commento del previsore Lazio

Lunedì ci attende una giornata instabile sulla Toscana, con primi piovaschi sparsi e locali rovesci prefrontali, che interesseranno in particolare i settori appenninici tra Lunigiana e Garfagnana. Altrove tra sole e nubi, talora irregolari su Umbria e alto Lazio, dove non si escludono isolati e brevi piovaschi. Forte peggioramento atteso nella notte tra lunedì e martedì, per il transito di una perturbazione che interesserà il Centro-Nord Italia da Ovest verso Est, in particolare a partire dai settori nord-occidentali della Toscana, con successivo coinvolgimento di Lazio ed Umbria entro martedì mattina. Previsti forti temporali con rischio nubifragi, specie sulle aree tra Lunigiana, Garfagnana, massese, Versilia, Pisano e Livornese, oltre che localmente su bassa Toscana e alto Lazio. Seguirà un pomeriggio variabile, con nuovi rovesci su interne e appenniniche toscane e sul basso Lazio. Meglio altrove. Seguiranno giornate caratterizzate da variabilità instabile, specie su Umbria e interne laziali con ulteriori acquazzoni e temporali sparsi e calo generale delle temperature. Meglio sulla Toscana, salvo instabilità lungo l’Appennino e a tratti sulle colline interne. Venti a tratti forti di Scirocco in particolare lungo le coste e chiaramente al largo, dove il mare si farà anche molto mosso, in rotazione a Libeccio nella giornata di martedì e da Nord-Nordest da mercoledì in avanti.