Ranieri torna in Premier League: c’è la panchina del Watford

Il Watford ha ufficializzato l'ingaggio di Claudio Ranieri come nuovo allenatore, con un contratto di due anni.

Il tecnico romano "arriva a Vicarage Road vantando una vasta esperienza alla guida di alcuni dei più grandi club europei, con titoli vinti in Premier League, Coppa Italia e Coppa del Re" ricorda il club inglese che milita in Premier League nel dare l'annuncio. (Ansa)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

Titles, promotions and defying the odds...

A detailed look at our new Head Coach, 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐑𝐚𝐧𝐢𝐞𝐫𝐢 🇮🇹

— Watford Football Club (@WatfordFC) October 4, 2021