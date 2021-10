Roma, chiede di provare il monopattino e poi fugge a bordo del mezzo: denunciato ladro seriale

Roma – Due, per il momento, le vittime, accertate dagli agenti del commissariato Prati e dal I Distretto Trevi Campo Marzio, del raggiro, ben congegnato da un 33enne romano che, con la scusa di vedere personalmente il mezzo messo in vendita su note piattaforme web, al momento dell’appuntamento, azionando rapidamente la leva d’accensione, scappava velocemente.

A collaborare nell’attività investigativa avviata dalla Polizia di Stato una delle vittime che è riuscita a risalire, dietro i falsi nomi utilizzati sul web dall’autore, alla sua vera identità. E’ stato questo stesso utente truffato ancora ad allertare l’altra vittima, vedendo l’annuncio on line del monopattino, non riuscendo, però, a impedire il furto che si era già consumato.

L’attività investigativa, che ha portato alla denuncia del 33enne da parte degli agenti della Polizia di Stato, è ancora in corso al fine di individuare con esattezza il numero complessivo delle persone coinvolte nella truffa.

La Polizia di Stato invita tutti gli utenti del web a prestare molta attenzione e a segnalare, immediatamente, alle autorità competenti, i casi in cui ravvisino modalità analoghe a quelle sopra segnalate, ovvero abbiano dei dubbi sulla modalità della trattative intercorse.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

