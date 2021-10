Tivoli, tossicodipendente dà in escandescenza e sequestra 5 persone tra cui due minori

Nella serata di ieri i poliziotti del commissariato di Tivoli, diretto da Paola Pentassuglia, hanno arrestato un 23enne resosi responsabile dei reati di sequestro di persona e detenzione illegale di stupefacenti. L’uomo, con problemi di tossicodipendenza, ha dato in escandescenza e ha sequestrato la compagna, due adulti e due minori barricandosi in casa e minacciando con un taglierino di suicidarsi qualora qualcuno dei presenti avesse varcato la porta.

Dopo una trattativa iniziata telefonicamente e terminata sul posto, i poliziotti sono riusciti a mettere in salvo tutti gli occupanti della casa e a mettere in sicurezza l’uomo, accompagnato presso il Pronto Soccorso del locale ospedale, è risultato positivo all’assunzione di cocaina e cannabinoidi.

In casa sono stati rinvenuti 20 grammi di cocaina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

