Zaccheo contro Coletta: a Latina è ballottaggio tra passato e presente

Latina – Una campagna elettorale piena di frecciatine e veleni, che, si è conclusa come previsto: protagonisti della scena sono stati l’ex sindaco Vincenzo Zaccheo, candidato del centrodestra, chiamato a sfidare il Primo cittadino uscente, Damiano Coletta, candidato di Lbc e del Pd, ovvero l’uomo che, nel 2016, si fece interprete vincente di una voglia di cambiamento dei latinensi.

Il futuro di Latina, adesso, si deciderà al ballottaggio, con i cittadini dell’indomabile capoluogo pontino chiamati a scelti tra quello che è il passato da una parte e il presente dall’altra, accomunati, entrambi, dalla volontà di farsi futuro.

Cosa dicono le urne

Il primo dato utile, che, forse, può spiegare il clima di queste elezioni, è quello dell’affluenza alle urne.

A Latina, in questa tornata elettorale si è raggiunto il 61,18% contro il 70,15% del 2016. Una flessione importante dei dati, che racconta il dato nascosto delle elezioni: il malcontento tra chi la politica non la fa ma ne vive sulla pelle le conseguenze, tra chi non riesce a riconoscersi tra nessuno dei volti proposti.

Per quanto riguarda il ballottaggio, è stata una sorpresa? No, per molti era prevedibile, anche, se ad un certo punto, il divario sembrava quasi incolmabile…

E, invece, Vincenzo Zaccheo, candidato del centrodestra unito, conquista il primo posto, con il 48,84% dei consensi, contro il 35,10% dei consensi raccolti dal sindaco uscente, Damiano Coletta, costretto a inseguire per tutto lo scrutinio.

Una campagna elettorale infinita, quindi, che, grazie al ballottaggio, rischia di cambiare di nuovo la geografia politica dell’indomabile capoluogo pontino, aprendo, probabilmente, nuovi e inaspettati scenari, pur di conquistare anche l’ultimo voto utile per la vittoria.

I piazzamenti degli altri candidati

Ma le urne hanno detto la loro verità anche in merito agli altri contendenti allo scranno da Sindaco. Tutti molto staccati dai due contendenti alla fascia tricolore.

Salda al terzo posto, Annalisa Muzio, candidata di “Fare Latina” e del Partito liberale europeo che, al momento, ha conquistato il 5,09% dei consensi. Segue, al quarto posto, Antonio Bottoni, candidato di “Siamo Latina”, “Fiamma tricolore” e “Idee e legalità” che si è fermato al 3,34% delle preferenze.

Al quinto posto si è fermato Gianluca Bono, candidato sindaco del M5s, con il 3,32% dei consensi. Al sesto posto, invece, ci è arrivata Nicoletta Zuliani, conquistando il 3,14% delle preferenze.

Staccatissimi, infine, gli ultimi tre candidati: è di Sergio Sciaudone il settimo posto, con lo 0.66% dei consensi. Dietro di lui, il candidato del partito comunista, Andrea Ambrosetti, con lo 0.36% delle preferenze. All’ultimo posto, infine, Giuseppe Antonio Mancino, candidato di Sinistra italiana, che chiude, al momento, con lo 0.15% delle preferenze.

