Eur, cade un ramo in viale dei Tupini e colpisce due auto: 2 giovani feriti

Eur – Intorno alle 15,30 di oggi, 6 ottobre, le pattuglie della Polizia Locale IX Gruppo Eur, sono intervenute per caduta ramo che ha colpito due veicoli, una Fiat Panda in transito e una Land Rover in sosta.

Gli agenti hanno proceduto immediatamente alla messa in sicurezza dell’area con chiusura provvisoria di viale Tupini, allertando i Vigili del Fuoco per la rimozione del ramo e la messa in sicurezza.

Due ragazzi di 21 e di 18 anni, a bordo della Panza in transito, sono rimasti lievemente feriti e trasportati in ospedale in codice azzurro.

I caschi bianchi hanno proceduto con gli accertamenti di rito per il rilievo dei danni sui veicoli, richiedendo inoltre l’intervento del servizio giardini per le verifiche tecniche di competenza sull’alberatura.

Al termine dell’intervento di messa in sicurezza la strada è stata riaperta al transito.

