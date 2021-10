Fiume Tevere, al via i lavori di manutenzione dell’alveo a Fiumara Grande

Fiumicino – A partire dal 4 ottobre e per una durata presunta di 45 giorni consecutivi salvo condizioni meteo avverse all’attività operativa dei mezzi, verranno eseguiti dei “Lavori straordinari di manutenzione dell’alveo mediante dragaggio del fondo fiume Tevere a Fiumara Grande” nel Comune di Fiumicino per ripascimenti manutentivi del litorale a levante del Porto di Ostia e a levante del Canale dei Pescatori nel X Municipio Roma.

Le unità in transito in prossimità della zona interessata all’attività dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione all’attività svolta dai mezzi impiegati, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

