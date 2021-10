Gli ottant’anni di Michele Migliore, storico decano dei pescatori di Ostia

Ostia – Michele Migliore, decano dei pescatori dello storico e omonimo borghetto di Ostia, spegne oggi 80 candeline.

Un traguardo importante, raggiunto dopo una vita di sacrifici e dedizione alla più grande delle sue passioni: la pesca.

E l’età che avanza non rappresenta, per lui, un ostacolo: il signor Migliore, infatti, è ancora nel pieno della sua attività lavorativa, e non ha ancora alcuna intenzione di appendere la canna al chiodo.

Simbolo di una realtà – quella dei pescatori di Ostia – sempre più a rischio estinzione, Michele Migliore non ha quindi nessuna voglia di farsi da parte, e continua a lottare ogni giorno per tener viva una tradizione che è impressa nel codice genetico della città in cui è cresciuto: la sua Ostia.

