Karate, Silvia Semeraro oro in Premier League: “Riparto da me, direzione Mondiali”

E’ uno splendido oro quello del ritorno sul tatami. Silvia Semeraro vince la Premier League di Mosca riscattando una Olimpiade in sordina, dove l’atleta delle Fiamme Oro sognava il podio nel kumite. E’ conosciuto il carattere della karateka tricolore. Non molla mai Silvia e crede fino in fondo alla vittoria, una vittoria che la porta a crescere e migliorare sempre.

Lo ha fatto ancora una volta la Semeraro azzurra. Seguita dal coach Savio Loria a bordo tatami, che l’ha allenata anche con il Cus Torino, nella città sabauda, ha trionfato nell’ultima tappa di stagione della competizione della World Karate Federation. Di rientro dalle Olimpiadi, l’atleta pugliese mette in bacheca il prezioso alloro e semina ottimismo per i prossimo Mondiali di novembre.

“Ho tanto da lavorare, non sono al top della forma ma è un ottimo test – ha scritto l’azzurra sulla sua pagina personal Facebook – la strada si percorre con la testa giusta”. Non ha mai messo al collo un alloro iridato Silvia. Intanto conta 4 medaglie agli Europei (argento e bronzo nel kumite a squadre e due bronzi nel kumite individuale dei -68 kg), ai Giochi Europei ha vinto un oro, come ai Giochi del Mediterraneo: “Riparto da me!”.

(foto@SilviaSemeraro/Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport