Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione che fino a martedì determinerà maltempo su parte d’Italia, con i fenomeni che tenderanno a concentrarsi al Sud, favorirà la formazione di un vortice di bassa pressione nel corso della settimana proprio intorno allo Stivale. La sua posizione favorirà un graduale miglioramento del tempo da metà settimana al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, mentre provocherà condizioni di instabilità sul versante adriatico e al Sud, con fenomeni che potranno risultare a tratti anche forti. Aria più fredda che alimenterà il vortice, provenendo dall’Europa nordorientale, determinerà un calo delle temperature nei prossimi giorni, soprattutto su adriatiche, Nordest e al Sud, portandosi anche su valori inferiori alle medie stagionali da giovedì. Vediamo i dettagli:

METEO MERCOLEDÌ 06 OTTOBRE. Schiarite al Nordovest salvo ultimi rovesci sul Levante Ligure, inizialmente ancora maltempo su Lombardia e Nordest con piogge e rovesci diffusi che tenderanno però ad attenuarsi con passare delle ore, fino al subentro di schiarite a fine giornata sul Triveneto. Maltempo sulle regioni centrali con rovesci e temporali che tenderanno a concentrarsi sulle zone interne e sul versante adriatico, mentre si andrà verso la variabilità su quello tirrenico. Instabile al Sud con rovesci soprattutto su Sicilia e regioni ioniche. Temperature in generale diminuzione.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: a seguito della perturbazione un vortice in quota attraversa le regioni del Centro da Nord a Sud. Giornata spiccatamente variabile a tratti instabile su Umbria, Toscana e Lazio con qualche rovescio o temporale più probabile sulle zone interne, specie appenniniche. Temperature in calo. Venti fino a moderati inizialmente tra Sud e Sudovest, in rotazione da Nord entro fine giornata. Mare mosso o molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Lunedì ci attende una giornata instabile sulla Toscana, con primi piovaschi sparsi e locali rovesci prefrontali, che interesseranno in particolare i settori appenninici tra Lunigiana e Garfagnana. Altrove tra sole e nubi, talora irregolari su Umbria e alto Lazio, dove non si escludono isolati e brevi piovaschi. Forte peggioramento atteso nella notte tra lunedì e martedì, per il transito di una perturbazione che interesserà il Centro-Nord Italia da Ovest verso Est, in particolare a partire dai settori nord-occidentali della Toscana, con successivo coinvolgimento di Lazio ed Umbria entro martedì mattina. Previsti forti temporali con rischio nubifragi, specie sulle aree tra Lunigiana, Garfagnana, massese, Versilia, Pisano e Livornese, oltre che localmente su bassa Toscana e alto Lazio. Seguirà un pomeriggio variabile, con nuovi rovesci su interne e appenniniche toscane e sul basso Lazio. Meglio altrove. Seguiranno giornate caratterizzate da variabilità instabile, specie su Umbria e interne laziali con ulteriori acquazzoni e temporali sparsi e calo generale delle temperature. Meglio sulla Toscana, salvo instabilità lungo l’Appennino e a tratti sulle colline interne. Venti a tratti forti di Scirocco in particolare lungo le coste e chiaramente al largo, dove il mare si farà anche molto mosso, in rotazione a Libeccio nella giornata di martedì e da Nord-Nordest da mercoledì in avanti.

(Fonte: 3B Meteo)