Nations League. L’Italia cade dopo 37 partite: Ferran Torres porta la Spagna in finale

Milano – L’Italia viene sconfitta dalla Spagna che si impone 2-1 a Milano nella semifinale di Nations League. A decidere la rivincita della semifinale di Euro 2020 è la doppietta di Ferran Torres, a segno al 17′ e al 46′. Per la Nazionale del ct Mancini, all’82’ la rete di Pellegrini. Gli azzurri campioni d’Europa vanno k.o. dopo 37 risultati utili consecutivi e 3 anni di partite senza passi falsi. La striscia positiva si chiude a San Siro, in una serata aperta dai fischi di parte dello stadio per Donnarumma, ex del Milan.

Il match

La Spagna sfonda sulla fascia sinistra e da lì arriva il gol che spezza l’equilibrio. Cross, Ferran Torres scappa a Bastoni e trova la deviazione volante di destro: palla nell’angolo, 0-1. Donnarumma, fischiato da una porzione dello stadio, rischia una papera epica lasciandosi sfuggire il pallone su una conclusione da fuori: il palo lo salva. Al 34′, nel giro di pochi secondi, l’Italia ha 2 chance colossali.

Bernardeschi conclude la fuga sulla fascia destra con il rasoterra che si stampa sul palo. Poco dopo, Insigne spreca da 10 metri il suggerimento di Emerson: palla larga. L’Italia resta in 10 al 41′, quando Bonucci rimedia il secondo cartellino giallo per un gomito largo in un contrasto aereo. Gli azzurri non hanno nemmeno il tempo di riorganizzarsi prima del riposo. Manovra spagnola sulla fascia sinistra, cross e colpo di testa dosato di Ferran Torres: 0-2 al 46′.

In superiorità numerica, la Spagna gestisce agevolmente il possesso del pallone in avvio di secondo tempo. L’Italia non alza bandiera bianca e prova a rimanere in partita.

All’82’, dal nulla, Chiesa inventa il gol della speranza. Lo juventino recupera palla nella propria trequarti e vola verso la porta avversaria, offrendo a Pellegrini un pallone da spingere in rete: 1-2. Nel finale, gli azzurri non hanno le energie per l’ultimo assalto disperato. La Spagna vince e va in finale, l’Italia può puntare solo al terzo posto

Fischi per Donnarumma

Il pubblico ha accolto con applausi ma anche fischi e qualche ‘buu’ la lettura delle formazioni quando è stato pronunciato il nome del portiere ex Milan prima del fischio di inizio della sfida valida per le semifinali di Nations League. Donnarumma è tornato a San Siro dopo l’addio ai rossoneri in estate per approdare al Paris Saint-Germain. Dagli spalti si sono alzati fischi all’indirizzo del portiere azzurro tutte le volte che è entrato in gioco toccando palla. (fonte Adnkronos, foto Twitter @Vivi_Azzurro).