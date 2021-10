Pancalli alle Fiamme Oro: “Grazie per ciò che fate allo sport italiano”

Roma – “Esprimo il mio sentimento di riconoscenza, prima di tutto, da cittadino per la Polizia di Stato, e da sportivo per quello che le Fiamme Oro fanno per il movimento paralimpico italiano”. Lo ha detto il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli nel corso del III raduno del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, al Salone d’Onore del Coni.

“Noi dobbiamo tanto ad Antonio Manganelli, che è stato Capo della Polizia di Stato, al quale nel 2007 prospettai l’idea di aprire le Fiamme Oro ai paralimpici. E lui condivise immediatamente l’idea. – ha ricordato Pancalli – E ora Lamberto Giannini sta portando avanti questa impresa. Per questo vi ringrazio, perché non è un percorso semplice e nemmeno scontato. Siamo arrivati a un risultato straordinario”. (Ansa).

