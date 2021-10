Partono i lavori di ripascimento sul litorale di Ostia: ecco i tratti interessati

Ostia – A partire dal 4 ottobre 2021 il litorale di Ostia sarà interessato da lavori di ripascimento ricostruttivo e rifioritura scogliere.

Lo specchio acqueo prospicente il tratto di costa di circa 2.2 chilometri compreso tra il Porto di Ostia a nordovest fino al Pontile di Ostia a sud-est per una durata di 210 giorni naturali e consecutivi, sarà interessato da lavori di ripascimento ricostruttivo e rifioritura delle scogliere esistenti trasversali alla linea di riva con un profilo a T, con l’ausilio di soli mezzi terrestri (escavatori ed autocarri).

Lo specchio acqueo prospicente il tratto di litorale di Ostia Levante compreso tra il Canale dei pescatori e lo stabilimento Nuova Pineta per una durata di 80 giorni naturali e consecutivi, sarà interessato da interventi di opere a gettata per la realizzazione di due pennelli parzialmente sommersi e la riqualificazione della barriera longitudinale sommersa esistente, con l’utilizzo di escavatori da terra. Lo specchio acqueo prospicente il tratto di litorale di Ostia Levante compreso tra lo stabilimento Pinetina e lo stabilimento Gambrinius sarà interessato da lavori di riqualificazione per 90 giorni.

In questi tratti sarà vietato navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità navale; effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca di qualunque natura; svolgere qualsiasi altro tipo di attività che possa essere di intralcio al sicuro svolgimento dei lavori, che non siano state espressamente autorizzate.

