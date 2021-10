Roma – Poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia il crollo dell’albero che si è verificato oggi, 6 ottobre, a Roma. Nel pomeriggio, infatti, un albero a piazza Lante, precisamente sul lato di via Sartorio, si è schiantato al suolo, cadendo del centro della strada.

Non si registrano feriti per un crollo che poteva avere conseguenze ben più gravi vista la prossimità di un giardino con un parco giochi frequentato dai bambini della zona. Secondo la testimonianza dei presenti, solo poco prima, in prossimità dell’albero erano passati due ragazzi in monopattino.

Nessun danno neppure alle vetture parcheggiate lungo la carreggiata.

