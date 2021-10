Santa Marinella, via al rinnovo delle concessioni di posteggio su area pubblica

Santa Marinella – “Il Suap del Comune di Santa Marinella, in osservanza delle indicazioni ricevute dal Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto del 25/11/2020) e della Giunta Regionale del Lazio ha avviato il procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio su area pubblica scadute il 31/12/2020 per i posteggi inseriti in mercati giornalieri e periodici, posteggi fuori mercato, nonché nelle fiere e nelle manifestazioni analoghe, soggette a regime di concessione pluriennale, e delle concessioni di suolo pubblico relative allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli”. Lo comunica l’assessore per lo Sviluppo Economico, Emanuele Minghella.

Il Settore IV – Ufficio Suap, effettuerà pertanto la verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, della regolarità del D.U.R.C. o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva, di iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo come previsto nelle linee guida Ministeriali e Regionali.

Per quanto concerne esclusivamente il mercato rionale, considerato che il mercato denominato “Centro” è stato accorpato in via sperimentale, quale estensione del mercato “Pirgus”, tra la via Giulio Cesare e via Pirgus, procederemo oltre alle predette verifiche ad avviare un censimento degli operatori che svolgono effettivamente attività nel mercato rionale “unificato” del giovedì e dei relativi titoli autorizzativi/licenze.”

Il censimento, attraverso un modello che provvederemo a consegnare agli operatori oltre che renderlo disponibile sul sito istituzionale – prosegue Minghella – consentirà inoltre di individuare eventuali non aventi diritto e/o posteggi cessati/inutilizzati che, previo bando, potranno rappresentare ulteriori opportunità lavorative per nuove attività.

Approfitto per ringraziare l’ufficio che, pur con risorse esigue, ha completamente rinnovato e modernizzato un settore estremamente complesso come lo Sportello Unico che rappresenta l’unico soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi.

Per avere maggiori informazioni sull’avvio del procedimento relativo al rinnovo delle concessioni su area pubblica e per altre informazioni del settore – conclude Minghella – è possibile visitare la sezione Suap dalla home page del sito istituzionale del Comune di Santa Marinella”.

