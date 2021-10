Spiagge pulite dai volontari, Severini: “Bene le battaglie ambientaliste, ma che senso hanno se poi non si fa la raccolta dei rifiuti?

Fiumicino – “Il maltempo di questi giorni non sta risparmiando il nostro territorio e sulle spiagge del nostro Comune, pioggia, mare e vento hanno sparso rifiuti di ogni genere, tra cui quelli diligentemente raccolti dalle organizzazioni di volontariato”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista Civica Crescere Insieme.

“Sono numerose, infatti, le iniziative di pulizia delle spiagge – spiega il Capogruppo – messe in atto ultimamente da varie associazioni che, con impegno e dedizione contribuiscono a rendere più pulito il nostro territorio. Ciò nonostante, da Focene sono arrivate molte segnalazioni che denunciavano il disagio della mancata raccolta dei rifiuti. Quello che ci chiediamo è: se una volta raccolti, questi rifiuti non vengono portati via, a cosa serve tutto il lavoro?”

“Compito dell’Amministrazione è quello di coordinare le operazioni di pulizia ed essere più attenta a ciò che accade nel territorio – conclude Severini – . Così facendo non si manderebbe all’aria l’operato dei volontari e non si creerebbe inutilmente ulteriore inquinamento“.

