X Municipio, Ieva: “Fondi per la manutenzione degli ascensori negli edifici capitolini fino al 2023”

Ostia – “Abbiamo sempre lavorato negli interessi del territorio e per il benessere dei nostri concittadini. Non abbiamo mai fatto ciò che conveniva per calcoli politici ma ciò che era necessario, consapevoli che avremmo anche perso consensi”.

A parlare è il vicepresidente Municipio Roma X, Alessandro Ieva, che in una nota aggiunge: “L’appalto di manutenzione degli ascensori installati sugli edifici di competenza capitolina presenti nel territorio del X Municipio, che abbiamo appaltato nel 2019, scadrà a fine dicembre 2021″.

“Non avevamo nessuna garanzia che avremmo continuato a governare questo Municipio per i prossimi 5 anni, ma per senso di responsabilità abbiamo comunque finanziato per l’anno 2022 l’importo di € 801.387,87 e per l’anno 2023 € 802.760,41 per la manutenzione degli ascensori. Abbiamo approvato il progetto esecutivo e indetto la gara mediante procedura negoziata. Questo è ciò che fanno le persone serie“.

