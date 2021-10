Alessandri: “La sentenza del Tar non compromette l’Orte-Civitavecchia”

Civitavecchia – “La sentenza emessa dal Tar non compromette in alcun modo il completamento della Orte-Civitavecchia. Come Regione Lazio abbiamo fiducia che il Commissario Coppa possa individuare una soluzione adeguata che rientri nel perimetro della sentenza, senza bloccare assolutamente la realizzazione dell’opera”. Così in una nota l’assessore regionale a Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro Alessandri.

“Per questa ragione abbiamo già offerto la nostra disponibilità, recepita dal Commissario, ad attivare anche una più stretta interlocuzione tra la Direzione regionale e la struttura commissariale al fine di valutare ogni ipotesi progettuale plausibile e ogni questione tecnico-amministrativa.

Non dimentichiamoci che stiamo parlando di una infrastruttura di importanza strategica per la mobilità e lo sviluppo del territorio e per il sistema portuale di Civitavecchia, rappresentando uno degli assi principali del sistema regionale della mobilità. Si tratta di una infrastruttura alla quale il sistema laziale non può assolutamente rinunciare, la cui realizzazione perseguiremo con profonda determinazione”.

(Il Faro online)