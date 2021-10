Ambiente, la Regione Lazio aderisce alla Giornata del Camminare

“Come Regione Lazio aderiamo con la rete delle nostre aree naturali protette alla Giornata del Camminare che si svolgerà domenica prossima, 10 ottobre, in coincidenza con l’Appia Day. Sarà un’occasione per immergerci nella Natura a un passo dalla città, anche in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni della nascita di Antonio Cederna”. Lo annuncia in un video su Facebook Roberta Lombardi, assessora regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, girato al Casale delle Vignacce, casale del ‘600 della Rete delle Dimore Storiche della Regione Lazio che sarà toccato da due dei percorsi di trekking previsti.

“Cederna aveva un sogno, unire il centro di Roma con i Castelli Romani, che si è realizzato, prima con l’ampliamento del Parco Regionale dell’Appia Antica e poi, qualche mese fa, con il congiungimento del Parco dei Castelli Romani con quello dell’Appia Antica. – prosegue Lombardi – . Anche noi come Cederna abbiamo un sogno: realizzare uno degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030, ovvero tutelare almeno il 30% del nostro territorio. Godere di questa bellezza, delle attrattive e dei benefici dello stare nella Natura ci aiuta a garantirne la tutela”.

“Vi aspettiamo – conclude Lombardi – domenica 10 ottobre al Parco dell’Appia Antica e in tutte le aree naturali protette della nostra regione. Andate su www.parchiazio.it, consultate il programma e, mi raccomando, camminiamo insieme.”

