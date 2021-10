Cozzoli: “Lottiamo per l’insegnante di educazione fisica nelle scuole primarie”

Il presidente di Sport e Salute Spa Vito Cozzoli ha parlato ai microfoni di Radio Immagina con il responsabile Sport Pd ed ex commissario tecnico del volley Mauro Berruto, dell’attività sportiva nelle scuole italiane e del diritto allo sport per tutti ricordando il passato: “Penso ai bonus per collaboratori sportivi. Non sono stati una regalìa ma il modo per tenere in piedi il sistema. E se ne vedono gli effetti adesso pur tra tante difficoltà che ripartono attività e campionati a tutti i livelli”.

“La scuola per noi è prioritaria: la nostra battaglia è introdurre l’insegnante di educazione fisica nella scuola primaria – ha aggiunto Cozzoli – Sport e salute ha fatto uno sforzo straordinario, erogando un servizio fondamentale per i nostri bambini e i nostri istruttori di educazione motoria. A novembre vedremo i primi tutor nelle elementari. Noi metteremo a disposizione la piattaforma di Sport e salute per chi si vuole candidare, possedendo i requisiti. Inoltre, il nostro progetto “Scuola attiva” coinvolge tutte e 44 le federazioni sportive permettendogli di mettersi in gioco, di dialogare con le scuole e di avviare i loro progetti”.

Alla domanda sul diritto allo sport per tutti, Cozzoli ha risposto: “Il diritto allo sport deve entrare nella Costituzione Italiana: è una battaglia che dobbiamo vincere. Non ci devono essere differenze per praticare lo sport. Noi abbiamo messo a disposizione 4 milioni di euro per il progetto “Quartieri” e “Inclusione”, perché lo sport deve essere garantito a tutti come diritto fondamentale”. (Ansa).

