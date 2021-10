Dal Colosseo il grido di Francesco per la pace: “La guerra si prende gioco della vita umana”

Roma – “Non si può giocare con la vita dei popoli e dei bambini” perché “è la guerra che si prende gioco della vita umana”. Dal Colosseo, teatro di “brutali divertimenti” e “spettacoli fratricidi” nella Roma imperiale, come li ha ribattezzati il Pontefice, Papa Francesco e i leader di tutte le religioni rinnovano l’appello, rivolto ai politici dell’intero pianeta, alla pace.

Ai piedi del Palatino, con il grande imam dell’università di Al Azar (Il Cairo), Al Tayyeb, il patriarca ortodosso Bartolomeo I, il Catholicos di tutti gli Armeni, Karekine II, il presidente della conferenza dei rabbini europei Pinchas Goldschmidt e ad esponenti buddisti e induisti, Bergoglio prega e invoca per il mondo, il dono della pace. Una scena che fa riemergere nella memoria non sono l’incontro di Assisi di trentacinque anni fa – che l’evento odierno vuole proprio ricordare – ma anche quello dello scorso anno, svoltosi nella piazza del Campidoglio dove Bergoglio “scomunicò” terrorismo e radicalismo (leggi qui).

Il vento sferza con insistenza il palco, ma la preghiera corale del “Padre nostro” è più forte del rumore dell’aria sui microfoni. Terminata la preghiera i leader religiosi lasciano il palco allestito ai piedi della terrazza del Palatino per raggiungere quello situato davanti l’ingresso del Colosseo. Davanti alle arcate dell’Anfiteatro Flavio il Papa si ferma e saluta i pochi fedeli che hanno avuto accesso all’evento. Stringe le mani e abbraccia la poetessa Edith Bruck, ebrei sopravvissuta all’inferno dei lager a cui il Pontefice aveva fatto visita pochi mesi fa (leggi qui).

Quindi è il momento dei discorsi e delle riflessioni. Il primo a prendere la parola è Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, organizzatrice dell’evento. Poi è la volta della cancelliera tedesca Angela Merkel, convinta che per costruire la pace “occorre il dialogo aperto e rispettoso tra i governi e tra le religioni. Dobbiamo crederci profondamente, è possibile costruire la pace anche se in modo dolorosamente lungo”.

Più critico Papa Francesco, che bacchetta i politici e la società odierna. Una società che, proprio come accadeva nel Colosseo, è abituata a spettacolarizzare il dolore, come se le guerre e le notizie di cronaca “non toccassero direttamente tutti. Ma “la vita dei popoli e dei bambini riguarda tutti” e “non è un gioco, è cosa seria e riguarda tutti; non si può lasciare in balia degli interessi di pochi o in preda a passioni settarie e nazionaliste. È la guerra a prendersi gioco della vita umana. È la violenza, è il tragico e sempre prolifico commercio delle armi, che si muove spesso nell’ombra, alimentato da fiumi di denaro sotterranei”.

In aggiornamento…

