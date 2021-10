40 modelli si sono alternati per l’elegante Defilè luxury Rome nella magica dimora storica della Principessa Ginevra Giovannelli: la prima serata a Roma post Covid che ha ospitato oltre 400 ospiti, rispettando le normative vigenti. Ha presenziato tutta la borghesia Romana fra cui il Principe Guglielmo Giovannelli il Marchese Giuseppe Ferrajoli, e tanti altri.

La stilista Francesca Anastasi, organizzatrice ed ideatrice dell’evento, ha dato vita ad una favola per l’apertura della serata con la fiaba di cenerentola, interpretata dalla bellissima Madrina Jhosephine Alessio di Rai News 24, facendola comparire in una carrozza di cristallo circondata dai ballerini Simone Ripa e Cinzia Del Duca che hanno danzato un valzer in abiti d’epoca, facendo tornare a tutti gli ospiti bambini dopo un lungo periodo pesante che noi tutti abbiamo trascorso. mentre nella dimora interna ha ospitato sei bravissimi gioellieri. L’Anastasi ha annunciato il prossimo evento sulla nave Costa Crociera, la nave sarà Costa Smeralda per una settima di navigazione con tanti ospiti e tantissime sorprese in mare aperto.

I partecipanti

Per l’occasione sono stai premiati con una targa: Jhosephine Alessio per il giornalismo, la Principessa Ginevra Giovannelli Fogaccia per le due corone d’oro acquisite, l’artista Ilian Rachov famoso perché creò il logo di Versace,il regista Pierfrancesco Campanella reduce dall’ultimo Cortometraggio con Maria Grazia Cucinotta,scoop finale l’Anastasi ha sbalorditi tutti premiando la nonna che la cresciuta con una targa con scritto “sei il faro della mia vita” 8 stilisti si sono alternati fra cantanti e musicisti dal Calibro del Maestro violinista Tonin Xhanxhafili con la sua orchestra. Per scenografia una grandissima luna che si specchiava nel laghetto.

Gli ospiti

Tra gli ospiti l’attore Gianluca Magni, la cantante Pietra Montecorvino moglie di Eugenio Bennato, il Principe Guglielmo Giovannelli Marconi, il Marchese Giuseppe Ferrajoli, la modella Andreea Duma, la cantante attrice Giò Di Sarno, l’attrice Luciana Frazzetto, il regista Pierfrancesco Campanella, L’icona della movida romana Conny Caracciolo con Lucia Bornigia, l’attore trasformista Cocò Famigliolo con la cantante attrice Laura Sorel, il ballerino delle dive Simone Ripa, il Principe de Marinis Fulvio Rocco, il volto della Rai pubblica utilità Antonietta Di Vizia, l’attrice Eleonora Manara, l’attrice Emanuela Mari, il cav, Ugo Mainolfi, lo chef Bruno Brunori,il Cav. Riccardo Sant’Elia, il parrucchiere delle dive Michele Spanò, Lo stilista Ilian Rachov,Maridì Vicedomini, L’attore Giuliano Del Gaudio, il bellissimo d’italia 2020 Marco Adamo, il violinista Gaspare Maniscalco con Paola Zanoni, Il presentatore Carlo Senes, Roselyne Mirialachi, Antonella Morescanti, Massimiliano

Gli organizzatori

La serata è stata organizzata da Infantino agenzia FD, Rino Sortino, Mauro Calandra della Rai, l’agente Claudio David. Madrina Josephine Alessio, Barbara Castellano Presentatrice, Direzione artistica Francesca Anastasi, ufficio stampa Giò Di Giorgio.

