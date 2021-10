Favola Milan: dopo l’oro olimpico arriva il titolo europeo nell’inseguimento

Dopo lo storico titolo olimpico conquistato a Tokyo nell’inseguimento a squadre (leggi qui), Jonathan Milan mette in bacheca una splendida medaglia d’oro agli Europei di ciclismo in svolgimento in Svizzera. Poco fa ha vinto una sfida emozionante ed è salito sul primo gradino del podio.

E’ una Italia straordinaria all’evento che sta portando numerose medaglie. Prosegue la favola dopo le Olimpiadi di Tokyo.

(foto@ItaliaTeam/Facebook)

