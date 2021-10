Lavori di ristrutturazione all’ufficio postale di Nettuno Centro, potenziata la sede di via San Giacomo

Nettuno – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Nettuno Centro, in Piazza San Francesco, da mercoledì 6 ottobre, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria.

Poste Italiane, per garantire la continuità dei servizi, ha predisposto da oggi, giovedì 7 ottobre, il potenziamento della sede di Nettuno 2, in Via San Giacomo, con uno sportello dedicato alla clientela dell’ufficio di Piazza San Francesco, per le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario. Per l’occasione la sede osserverà orario continuato fino alle 19.05 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

A disposizione dei cittadini anche gli uffici di Nettuno 1, in Largo Giovanni XXIII, che osserva orario dal lunedì al venerdì 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35, e Anzio, Piazzale Orazio 1, con orario continuato fino alle 19.05 dal lunedì al venerdì.

La riapertura dell’ufficio postale di Piazza San Francesco è prevista alle ore 14 di lunedì 11 ottobre.

