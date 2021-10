Legambiente Latina, volontari al lavoro per la pulizia dell’argine destro del fiume Sisto

Latina – L’associazione Circolo Arcobaleno Pontino Legambiente APS, in collaborazione con il Comune di Latina e l’azienda speciale municipale ABC di Latina, ha organizzato per il giorno sabato 9 ottobre 2021 una iniziativa di pulizia dell’argine destro del Fiume Sisto nel tratto di Via Fosso.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito della campagna nazionale di Legambiente Puliamo il Mondo che da anni promuove azioni volte a sensibilizzare le amministrazioni, i cittadini e tutti gli stakeholders della comunità territoriale alla cura e alla salvaguardia del nostro territorio, mobilitandoli in attività di pulizia di aree affette dal grave e drammatico fenomeno dell’abbandono di rifiuti.

Dopo le iniziative svoltesi nel weekend del 25 e del 26 settembre lungo le sponde del Canale delle Acque Medie /Rio Martino, organizzate in continuità con le iniziative intraprese già a partire con la scorsa edizione,

il Circolo Arcobaleno quest’anno ha pensato di promuovere un’azione per salvaguardare l’area della sponda destra del Fiume Sisto nel tratto di Via Fosso in Località Santa Fecitola/Borgo San Michele dove da tanto tempo ormai si registrano episodi reiterati di abbandono illecito di rifiuti non solo urbani o assimilabili ma anche speciali e pericolosi.

L’Associazione, oltre a denunciare la problematica attraverso un opportuno e puntuale esposto inviato alle forze dell’ordine e a tutti i soggetti competenti, nel quale ha denunciato il continuo e reiterato fenomeno di abbandono di rifiuti, non solo urbani o assimilabili, ma anche di rifiuti speciali e pericolosi, ha deciso di mobilitare i propri volontari e di incentrare i propri sforzi in un’azione di pulizia che si svolgerà sabato 9 ottobre 2021 a partire dalle ore 8 (termine previsto ore 12).

Per gentile concessione dell’azienda Aenova – Haupt Pharma Latina S.R.L., il punto di incontro per i volontari e tutti coloro che vorranno unirsi alla nostra iniziativa, sarà il parcheggio di servizio adiacente alla rete di perimetrazione dello stabilimento ex Pfizer.

Essendo un’area di servizio, ove solitamente sostano gli autoarticolati in ingresso presso lo stabilimento, la sosta sarà possibile solo per poche autovetture, dunque, invitiamo i partecipanti ad incontrarsi a Borgo San Michele e da lì o avvicinarsi a piedi oppure ad aggregarsi in modo da ridurre al minimo lo spostamento di veicoli, anche per evidenti ragioni di carattere ambientale che a noi volontari di Legambiente stanno particolarmente a cuore.

Nel corso dell’iniziativa verranno forniti a tutti i partecipanti kit per la raccolta differenziata dei rifiuti (guanti e buste) messi a disposizione dal Circolo e dall’azienda ABC che provvederà in fine a recuperare i sacchi e provvedere allo smaltimento dei materiali raccolti.

Vista la presenza di rifiuti pericolosi, l’azione di pulizia si limiterà alle aree libere da tali materiali pericolosi che verranno opportunamente segnalati e geolocalizzati per facilità l’intervento di ditte specializzate alla loro rimozione.

Invitiamo la cittadinanza tutta, non solo dei borghi interessati, a partecipare e a mobilitarsi per la tutela e la difesa del territorio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina