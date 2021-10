Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. A partire dalla metà della settimana un vortice di bassa pressione si formerà proprio intorno allo Stivale, alimentato da aria fredda in discesa dalle alte latitudini europee. La sua posizione determinerà un graduale miglioramento del tempo al Nordovest, Sardegna e gradualmente sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, mentre manterrà condizioni di instabilità sul versante adriatico e al Sud, con fenomeni che potranno risultare a tratti anche forti. L’aria più fredda che alimenterà il vortice determinerà un calo delle temperature da nord a sud giorno dopo giorno, soprattutto su adriatiche, Nordest e al Meridione, favorendo il ritorno di alcune nevicate anche sotto i 2000m fin su tratti dell’Appennino

METEO GIOVEDÌ 07 OTTOBRE. Schiarite su Nordovest e Lombardia, ancora nuvoloso al Nordest dove si attarderanno piogge e rovesci, soprattutto sulla Romagna. Proprio sui rilievi della Romagna sono attese nevicate già a partire dai 1700m. Variabilità sulle regioni tirreniche centro-settentrionali con qualche piovasco al mattino, in attenuazione dal pomeriggio, variabile con qualche pioggia anche in Sardegna. Instabile sulle regioni adriatiche centrali e su Molise e alta Puglia con piogge e rovesci insistenti tra Marche e Abruzzo con possibili nubifragi, specie la sera, e nevicate sulla dorsale appenninica in calo fin verso i 2000m. Instabile sul resto del Sud peninsulare con piogge e qualche temporale ma anche con temporanee aperture del cielo, variabilità sulla Sicilia settentrionale con alcuni rovesci o temporali dal pomeriggio. Temperature in ulteriore calo, specie al Sud. Venti tesi o forti a rotazione ciclonica intorno al vortice sul Centro-Sud Italia.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: sulle regioni del medio Tirreno ci attende una giornata instabile, in particolare sui settori interni e sulle aree appenniniche, con piogge e locali rovesci a tratti intermittenti lungo la dorsale Toscana e Umbra; spunti piovosi nella notte possibili anche sulla Toscana centrale e sul medio-alto Lazio. Sui restanti settori la giornata sarà all’insegna della variabilità tra nubi irregolari a tratti dense, e aperture, con precipitazioni decisamente più occasionali e più probabili su senese, alta Valdarno, Agropontino e Ciociaria. Temperature in generale calo a tutte le quote, sensibile in Appennino. Venti moderati a tratti anche forti tra Nord e Nordest, eccetto che sul basso Lazio, con raffiche talora superiori ai 50-60km/h su dorsale e Maremma. Mare molto mosso specie a largo.

Commento del previsore Lazio

Dopo un martedì turbolento, anche la giornata di mercoledì si prospetta molto instabile su Toscana, Umbria e Lazio per la discesa di un vortice in quota dal Nord Italia, responsabile di nuovi rovesci e temporali sparsi, puntuali grandinate non escluse. Da giovedì subentrano invece tese correnti di grecale, con ulteriori precipitazioni però questa volta concentrate soprattutto su settori appenninici, sull’Umbria e sul basso Lazio, mentre risulteranno più occasionali altrove. Temperature in calo, deciso giovedì specie sul settore appenninico dove le temperature potranno portarsi anche sotto la media. Venti sostenuti di Libeccio, in rotazione entro giovedì a Grecale anche rafficato, specie tra Toscana, Umbria e alto Lazio.

(Fonte. 3B Meteo)