Come ogni anno, ho aggiornato e stilato una classifica Orologi Rolex di lusso , per proporla a tutti i lettori del blog.

Non i modelli più costosi, ma quelli considerati un vero e proprio must per la loro storia e per questo 2021. Scopri anche tu la classifica dei 10 migliori orologi di lusso uomo Scegliere tra 10 orologi è sempre più difficile, ma confido anche sui vostri consigli qualora pensiate che altri segnatempo di alta classe dovrebbero meritare di essere presenti in questa classifica. È un modo di essere, un aspetto culturale. Non è solo un concetto estremo legato a un mondo. L’alta orologeria, nel senso più intenso della parola, è puramente un sogno. Che diventa realtà grazie alle sfide intraprese da uomini capaci di immaginare, di pensare oltre. È lusso. Qualcosa di completamente diverso rispetto al concetto di industriale. Perché industrializzazione è automazione, mentre oggi abbiamo ancora un grande bisogno di mano, di pensiero, di conoscenza di qualcosa che non sappia riconoscere i propri limiti, che sfidi quotidianamente le proprie capacità, che guardi con creatività e fantasia, con occhio sognatore.

Questa è l’alta orologeria, orologi di valore frutto dell’arte dei grandi orologiai. È un mondo fatto di sogni meccanici quello degli Orologi Rolex di lusso Proviamo a immaginare la meraviglia di un uomo che nel 1790, entrando nella bottega di Breguet, si trova davanti orologi che avrebbero potuto essere concepiti nell’anno 2000, qualcosa di totalmente fuori dagli schemi. Immaginiamo lo stesso Breguet che sfida la forza di gravità, che per lui era un limite come lo è stato per tutti gli orologiai, con un tourbillon. Pensiamo a questa capacità di immaginazione, a questa ricerca continua. Questa è l’alta orologeria Gli orologi di lusso hanno dato vita, nel corso del tempo, ad un mercato sempre più ampio dinamico e sfaccettato. Numerosi sono gli aspetti da considerare nell’acquisto di orologi costosi e numerose le dinamiche a cui fare riferimento per valutare l’orologio migliore in base alle proprie esigenze.

L’utilizzo dell’orologio come elemento simbolico di potere e ricchezza ha avuto origine nei secoli scorsi prima nel modello da taschino e poi come elemento da sfoggiare al polso. Il mercato degli orologi di lusso è molto dinamico e vasto e molti sono gli elementi da prendere in considerazione per acquistare o vendere il proprio orologio prestigioso. In primis, l’aspetto da valutare è la tipologia di orologio a cui si è interessati sia per uomo che per donna. Ne esistono, infatti, di svariati tipi: a pendolo, al quarzo, da parete, da tasca, da secondo polso e così via. Altro elemento fondamentale è rappresentato dai materiali impiegati per realizzare l’orologio di lusso: sì può passare dal tradizionale oro all’innovativo legno al super tecnologico carbonio. Molto vasto e fiorente, inoltre, è il mercato dell’usato che permette di approfittare di un piccolo ribasso sui costi e di possedere preziosi Orologi Rolex di lusso Molta attenzione, però, va fatta alle repliche che talvolta vengono spacciate come originali ad acquirenti poco esperti e al loro primo acquisto.

Nel corso del tempo i paesi che si sono distinti per la capacità di coniugare maestria tecnica ed estetica accattivante e raffinata sono sicuramente la Svizzera, luogo di nascita e sviluppo delle principali maison produttrici di orologi di lusso. Tuttavia, ci occuperemo di analizzare caratteristiche, sviluppo e peculiarità anche del mercato italiano, tedesco e giapponese.