Roma, tenta una rapina in farmacia armato di coltello: fermato un 32enne

Roma – I carabinieri della Stazione Roma Fidene hanno arrestato un 32enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina aggravata. Ieri sera, 06 ottobre 2021, l’uomo è entrato in una farmacia in via Radicofani e sotto la minaccia di un coltello, ha minacciato i dipendenti chiedendo la consegna del denaro presente nelle casse.

Il farmacista, grazie ad un rapporto di fiducia con il Comandante della Stazione dei Carabinieri di zona, ha dato l’allarme direttamente in caserma, consentendo all’autoradio presente nei paraggi di intervenire immediatamente. L’uomo, infatti, era ancora nella farmacia quando i carabinieri della Stazione di Roma Fidene, notati i movimenti sospetti, con grande professionalità hanno operato persuadendolo a gettare l’arma a terra per poi immobilizzarlo. Sul posto sono giunte anche le volanti della Polizia di Stato che hanno contribuito a mettere in sicurezza l’uomo che è stato trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo che si terrà presso le aule di piazzale Clodio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

