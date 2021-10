Rotary Club Ostia Golf Cup 2021, ad Ardea un torneo per aiutare le donne con carcinoma

Gaeta – Si moltiplicano le iniziative in questo Ottobre Rosa per sensibilizzare agli screening contro i tumori femminili. Anche il Rotary Club di Ostia scende in gara per difendere la vita delle donne e portare avanti i valori della vita stessa. Si svolgerà allora il prossimo 16 ottobre ad Ardea un torneo di golf a scopo benefico denominato ‘Rotary Club Ostia Golf Cup 2021’ presso la sede del Mare di Roma Golf Club. E’ la prima edizione dell’evento.

Possono partecipare i golfisti delle diverse categorie di gara indicate dagli organizzatori. Lo stesso ‘Rotary Club di Ostia’, insieme a ‘Mare di Roma Golf Club’, ‘Servire per Cambiare Vite’, ‘Rotary International’ e ‘As Mare di Roma’. I proventi delle iscrizioni saranno devoluti alla Rotary Foundation e ai progetti del territorio. Il primo è quello delle “Pink – Room, continuare a vivere da protagoniste”, in aiuto delle pazienti affette da carcinoma e il secondo è “Liberi di sbagliare” per i portatori di disabilità visiva, che giocano a golf.

Tutte le indicazioni per il torneo, nella locandina allegata nell’articolo.

