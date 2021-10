Sul litorale di Ostia e Fiumicino la regata velica “XIX Gran Premio Tevere”: date e orari

Ostia – Dal 7 al 10 ottobre 2021, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 circa, si terrà una regata velica denominata “XIX Gran Premio Tevere (Trofeo Controvento) – Campionato Italiano Half Ton”, lungo il litorale del Comune di Roma e del Comune di Fiumicino.

Clicca qui per leggere l’ordinanza

Dalle ore 09:00 e fino alle ore 20:00 circa nella zona di mare entro i 300 metri dalla congiungente delle coordinate geografiche, sarà vietato: navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale, ad eccezione delle unità partecipanti alla manifestazione; praticare la balneazione, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Come riportato nell’ordinanza della Guardia Costiera, “le unità in navigazione a distanza inferiore a 300 metri dai limiti esterni allo specchio acqueo riservato alla manifestazione velica dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla regata, in considerazione della loro tipologia e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo”.

(Il Faro online)