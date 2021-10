X Municipio, Ieva telefona e Picca e Falconi: “Informati dei progetti e appalti in essere”

Ostia – “Ho telefonato a Falconi e Picca per complimentarmi per l’approdo al ballottaggio. È stato un colloquio sereno e propositivo”.

Lo dichiara in una nota il Vicepresidente del Municipio X Alessandro Ieva, che aggiunge: “Ho voluto informarli degli appalti, progetti e finanziamenti in essere affinché non vadano dispersi per il bene del territorio, dalle strade al verde, dalle canalizzazioni alla manutenzione delle scuole”.

“Nell’interesse esclusivo dei nostri concittadini ho dato la mia disponibilità per fare chiarezza sugli iter amministrativi avviati e da avviare nel Municipio X”, conclude Ieva.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio