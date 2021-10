Ardea, scricchiola la maggioranza: il Pd “ripensa” l’alleanza col M5S

Ardea – A poco meno di una settimana dal voto delle amministrative, che ha visto in tutta Italia una debacle del M5S, scricchiola la maggioranza nel Comune di Ardea con il Pd che, come si legge in una nota diffusa dai dem locali, stanno rivalutando “l’inversione dell’ordine del rapporto di collaborazione o alleanza” con i grillini visto che “la partita delle elezioni amministrative (sebbene non ancora chiusa per l’appendice del ballottaggio) ha fornito indicazione che non possono essere sottaciute”.

“Il Pd, grazie al nuovo corso e alla guida sicura e responsabile di Enrico Letta, può certamente considerarsi il sicuro vincitore; dal che ne discendono conseguenze destinate ad incidere profondamente sull’assetto politico futuro a livello nazionale e locale per Ardea. E’ necessario prendere atto che la sintonia del Paese con il Movimento 5 Stelle è ormai fortemente incrinata e non può essere considerata come semplice incidente di percorso, ma dal valore generalizzato e valido anche per Ardea“, proseguono i dem.

“La conseguenza è immediata e inevitabile: anzitutto diventa automatica l’inversione dell’ordine del rapporto di collaborazione o alleanza tra Pd e 5 Stelle. Il Partito Democratico dovrà essere il perno di una coalizione molto ampia (anche per Ardea) in grado di aggregare tutte le forze sinceramente democratiche (compresi i movimenti e le organizzazioni delle società civile) che abbiano nel loro Dna politico/ideologico i valori del centrosinistra anche nell’ipotesi che provengano da schieramenti antagonisti”, sottolineano dai Pd che, a cominciare dalle “Agorà Democratiche” si “si farà carico di intavolare iniziative ed incontri tesi a favorire fin da subito la realizzazione di un unico campo progressista, democratico e di partecipazione, come condizione indispensabile per nuovo ed auspicabile rinascimento italiano e locale”.

