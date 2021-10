Falconi: “I cittadini si sono espressi: la richiesta di cambio di passo per il X Municipio è evidente”

Ostia – “Grazie! 21.190 volte grazie! I cittadini del X Municipio si sono espressi, la richiesta di un cambio di passo nell’amministrazione del nostro territorio è evidente”.

A parlare è Mario Falconi dopo il voto delle amministrative di sabato e domenica scorsa e che ora correrà al ballottaggio contro Monica Picca per la presidenza del X Municipio. “Siamo soddisfatti di questo grande risultato, 21.190 voti che ci motivano ad impegnarci ancora di più in vista del ballottaggio del 17 e 18 ottobre”, aggiunge.

“Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la mia candidatura aderendo con convinzione alla nostra visione di un Municipio davvero inclusivo, efficiente e che sappia valorizzare le eccellenze del nostro territorio – prosegue Falconi -. Continueremo anche nei prossimi giorni che ci dividono dal ballottaggio a mettere in campo amore, orgoglio e competenza, il riscatto sarà assicurato!”

“La sfida non è ancora vinta, il 17 e 18 ottobre scegli il cambiamento, fai una X sul mio nome Mario Falconi per il Municipio X e per Roberto Gualtieri Sindaco di Roma Capitale. Io ci sono. Da uomo libero. Al tuo fianco”, conclude.

