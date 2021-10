Fare Verde aderisce alla “Giornata Nazionale del Camminare” con iniziative a Terracina, Formia e Fondi

Terracina, Formia e Fondi – “Domenica 10 Ottobre, come già avvenuto in occasione delle Edizioni passate, parteciperemo con grande piacere ed entusiasmo alla “Giornata Nazionale del Camminare”. Un evento che di anno in anno ha visto una fortissima crescita in termini di partecipazione di Cittadini, Associazioni e Comuni in tutta Italia. Ed al quale abbiamo sempre preso parte. Organizzando piacevoli camminate sul territorio” – lo comunica in una nota Fare Verde..

“Quest’anno la Giornata pone l’attenzione sul Trek urbano, sulle aree interne anche attraverso la promozione dei Cammini Storici e culturali. Per dare forza al cambiamento che auspichiamo proponiamo l’attivazione della società civile tramite il mondo della Scuola, di ogni ordine e grado, dei giovani e gruppi organizzati che conducano attività di pulizia dei Sentieri e dei Cammini dai rifiuti e, in particolare, dalle plastiche.

Domenica, nelle Città di Terracina, Formia e Fondi, i nostri Volontari si ritroveranno con Cittadini ed Associazioni per questa grande iniziativa nazionale”.

Ecco il Programma Completo:

TERRACINA – ritrovo ore 8,30 presso Fonte di Santo Stefano

(per contatti Roberta Di Girolamo al 328 08 34 614)

FORMIA – ritrovo ore 9.30 presso Il Quadrivio

(per contatti Marianna Gambino al 328 09 70 593)

FONDI – ritrovo ore 9,30 presso il parcheggio dell’Appia Antica

(per contatti Andrea Patriarca al 333 11 88 161)