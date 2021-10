Filetto di manzo alla carbonara: una specialità della Fattoria Santo Stefano

Un mix di tradizione ed innovazione, in una location unica, immersa nel verde: questo è molto altro è la Fattoria Santo Stefano, un ristorante immerso nelle campagna di Fiumicino, che si trova in in via Bottegone 311. Con uno stile rustico ma accogliente, punto di forza della Fattoria Santo Stefano sono i prodotti naturali di qualità.

Oggi vi proponiamo una ricetta dello chef della Fattoria Santo Stefano, Rossana Trimoldi: il filetto di manzo alla carbonara

La ricetta: filetto di manzo alla carbonara

Ingredienti

200 gr di filetto di manzo

2 tuorli di uovo fresco

50 gr di guanciale amatriciano

50 gr di pecorino romano

sale (q.b.)

pepe (q.b.)

Preparazione

Scottate in una padella antiaderente o bistecchiera il filetto di manzo, rosolate e salare in ambo i lati e tenete da parte. Nel frattempo in una bastardella a bagnomaria montate con la frusta i due tuorli di uovo con il pecorino e il pepe, fino a renderla una salsa cremosa.

Poi prendete due fette di guanciale e rendetele croccanti al forno a microonde o in padella. Nel piatto di portata disponete la crema alla carbonara, poi il filetto e decorate con il guanciale croccante.

