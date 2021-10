Fiumicino, la Lega denuncia: “Bambini ‘prigionieri’ negli scuolabus per quasi due ore”

Fiumicino – “Bambini ‘prigionieri’ per quasi due ore negli autobus del trasporto scolastico senza poter consumare alcun cibo o andare al bagno. È quanto sta accadendo a diversi piccoli studenti della linea Porto Romano 1 e 2 che servono l’istituto Segrè e la Porto Romano. Due ‘scuole’ con orari di ingresso e uscita diversi tra loro”.

A denunciare il fatto sono Vincenzo D’Intino e Federica Poggio, della Lega-Salvini Premier di Fiumicino.

“I fatti risalgono a qualche giorno fa: i bambini della Segrè sono entrati nel pullman alle 14 e alla fine sono tornati a casa alle 15.45. Una vera e propria Odissea condita da 45 minuti di attesa, sempre all’interno degli autobus, dell’uscita alle 14.45 dei compagni della Porto Romano e di un’ora di percorso.

Disagi che si ripetono ormai quotidianamente all’entrata e uscita di scuola. Basti pensare che alcuni studenti devono recarsi alle 6.50 di mattina alla fermata per entrare poi alle 8.30.

Una situazione paradossale e assurda, totalmente male organizzata, che solo grazie all’abnegazione e all’ottimo lavoro del personale impiegato non è mai sfociata in qualcosa di ben più grave. Parliamo infatti non solo di bambini ma anche di persone con fragilità e con patologie incompatibili a questo stress.

In tal senso abbiamo presentato questa mattina una interrogazione al sindaco Montino per sapere cosa si intenda fare per mettere fine a questi disservizi”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino