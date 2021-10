“Fiumicino si Affida”: a Maccarese tre giornate di promozione dell’affidamento familiare

Fiumicino – “‘Fiumicino si Affida’ è un progetto finanziato dalla Regione Lazio per la promozione dell’affidamento e della solidarietà familiare. Come Assessorato ai Servizi Sociali, con il Centro Famiglia del Comune di Fiumicino, abbiamo organizzato delle giornate di informazione sull’affidamento familiare”. A parlare è l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Fiumicino, Alessandra Colonna.

“Le date programmate – spiega – sono il 22 ottobre dalle ore 18.30 alle 20.00, il 5 novembre dalle ore 19.00 alle 20.30 ed il 19 novembre dalle ore 19.30 alle 21.00 presso la Casa della Partecipazione in via del Buttero 10 a Maccarese. In un momento di isolamento ancora più profondo che la pandemia ci ha costretto a vivere e di crisi di valori etici e morali a cui un mondo sempre più individualista ci spinge, la famiglia, qualsiasi forma essa abbia, torna a essere quella parte di comunità di affetti in grado di educare e trasmettere alle nuove generazioni un valido modello di comportamento. Un affidamento è un atto di solidarietà forte non privo di rischi, ma soprattutto un arricchimento interpersonale nel quale tutti possono trarne benefici. Si ringraziano la Asl Roma 3, la Cooperativa Presenza Sociale Onlus e l’Associazione Domus Bernadette Onlus per la collaborazione”.

