Loria e Guazzaroni verso Tokyo: il CSI Lazio intervista i due coach del karate azzurro

Cinque karateka alle Olimpiadi di Tokyo per la prima volta nella storia (Mattia Busato e Viviana Bottaro nel kata, Luigi Busà, Silvia Semeraro, Angelo Crescenzo nel kumite). Due medaglie vinte e messe in bacheca. Luigi Busà ha conquistato l’oro nel kumite dei 75 chilogrammi (leggi qui), vincendo un incontro storico che si è ripetuto nella favola nel karate tra lui e Aghayev. Viviana Bottaro ha ottenuto uno splendido bronzo nel kata individuale (leggi qui). Primi nella storia entrambi. Sia per l’oro che per il terzo posto. Primo uomo e prima donna a salire sul podio a cinque cerchi, nella categoria senior. Ma come è arrivata l’avventura di Tokyo? O meglio come si è preparata la Nazionale di karate per sbarcare alle Olimpiadi e sognare nell’atmosfera a cinque cerchi?

Come si è preparata nei mesi precedenti la squadra tricolore e quali sono state le decisioni prese dallo staff tecnico azzurro e come gli atleti si sono allenati per vivere la storia? A queste domande e altre, risponderanno due allenatori della Nazionale Italiana. Lo farà Claudio Guazzaroni, ex campione azzurro dei pesi massimi di kumite, e oggi capo coach, che ha accompagnato Busà a bordo tatami e si è stupito ancora una volta del suo talento e della sua determinazione. Lo hanno fatto tutti anche per quella della splendida Bottaro, appena sposata con Nello Maestri coach anch’esso (leggi qui). Lo racconterà con Guazzaroni, Savio Loria, ex campione mondiale di karate e plurimedagliato azzurro. Descrivendo il cammino di tutti gli atleti che hanno partecipato ai Giochi.

Il ‘big’ appuntamento ci sarà domani sera alle 18. Il CSI Lazio (Centro Sportivo Italiano Lazio) organizza questo incontro via social per tutti gli appassionati di karate. Lo fa su proposta della commissione tecnica della disciplina, con questi due ospiti di eccezione. Il tema è significativo: ‘Gli allenatori si raccontano in viaggio verso Tokyo’. L’intervista sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del CSI Lazio https://www.youtube.com/channel/UCkLZl0rvsEQPn28wdVQ_KsA

(foto@fijlkam)

