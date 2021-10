Mondiali apnea, Alessia Zecchini è oro nell’assetto costante senza attrezzi: “Meraviglioso!”

Tornano le competizioni mondiali di apnea e torna la Regina a vincere. L’ultima volta era salita sul podio iridato nel 2019 a meno 72 metri sul fondo del mare.

Oggi Alessia Zecchini ha scritto ancora la storia della disciplina. Ha conquistato uno splendido oro la pluricampionessa mondiale romana. Nella sua bacheca record e medaglie a pioggia. L’Italia aggiunge una perla agli allori vinti dagli azzurri e in tutto il mondo, in questo importante e irripetibile (con riserva per i prossimi anni) 2021. Anche la Zecchini partecipa alle leggende tricolori, lei che era già una leggenda confermata negli scorsi anni.

Ha vinto il titolo mondiale nell’assetto costante senza attrezzi. Un Mondiale di alti e bassi, ma che oggi porta Alessia sul tetto del mondo e lei strafelice del risultato lo diffonde gioiosa sui social: “Un meraviglioso tuffo a -69m in 2’58”!. Grazie con tutto il cuore a chi mi è stato vicino, aiutandomi immensamente a superare un momento così difficile e a chi sarà sempre nel mio cuore..”. E’ la medaglia d’oro numero 38 della carriera e la numero 54 in totale.

(foto@AlessiaZecchini/Facebook)

