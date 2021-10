Festival dello Sport, Cesarini – Rodini: “L’oro di Tokyo rimarrà nel cuore”

Trento – Ieri pomeriggio le due star dell’Italia del canottaggio, vincitrici della storica medaglia dell’Italremo femminile, Valentina Rodini e Federica Cesarini, sono state celebrate con un evento interamente a loro dedicato e condotto da Riccardo Crivelli.

In una sala Dapero gremita, mantenendo sempre il distanziamento sociale, le due ragazze si sono raccontate incalzate dalle domande di Crivelli. Ne è nato un racconto inedito delle due atlete che si sono fatte conoscere meglio e, tra applausi e sorrisi, hanno ripercorso l’avventura olimpica che le ha proiettate per sempre nell’olimpo a cinque cerchi.

Sia Valentina che Federica hanno anche raccontato di come sono avvicinate al canottaggio e il loro percorso che le ha portate a vivere la loro bellissima storia agonistica negli anni sempre più vincente fino al risultato ottenuto sul Sea Forest Waterway il 29 luglio 2021. Durante l’evento è intervenuto il presidente Federale Giuseppe Abbagnale che ha ricordato che, oltre alla loro medaglia d’oro, vi sono state altre tre barche femminili che hanno dimostrato che il cambiamento di mentalità è stato epocale e che sarà inarrestabile.

Per le due ragazze la loro medaglia “rimarrà nel cuore”, ma ora inizieranno a lavorare nuovamente per essere presenti e pronte per i prossimi appuntamenti e iniziare il percorso verso Parigi 2024. Un lungo applauso e la firma di autografi ha chiuso l’incontro di Valentina Rodini e Federica Cesarini con il pubblico del Festival dello Sport di Trento che continuerà fino a domani. (canottaggio.org)

(foto@canottaggio.org)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport