Latina, si finge biologo nutrizionista: denunciato dagli uomini del Nas

Latina – I carabinieri del Nas proseguono, senza sosta, le attività di controllo al contrasto dell’abuso delle professioni sanitarie.

Nel corso di un controllo d’iniziativa, il Nas di Latina ha accertato, in una località della provincia pontina, una persona che esercitava abusivamente la professione di biologo-nutrizionista. I militari lo hanno colto in flagranza, all’interno del suo studio, intento a svolgere atti tipici della professione, quali l’esecuzione di anamnesi nutrizionali e la prescrizione di regimi alimentari personalizzati.

Il falso professionista è stato deferito alla Procura della Repubblica di Latina ai sensi dell’art. 348 del Codice Penale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

