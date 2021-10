Ostia, sorvegliato speciale rapina una tabaccheria del centro

Ostia – E’ stata sorpresa e aggredita da un uomo che, sotto minaccia, si è impossessato di circa 1.000 euro in contanti e di un centinaio di biglietti della lotteria “Gratta e Vinci”.

E’ successo alla titolare di una tabaccheria nel centro di Ostia, nella mattinata di venerdì 8 ottobre: in quel momento, la donna era sola nel negozio, e il ladro l’ha minacciata e costretta a cedergli l’incasso e i biglietti.

Ma i carabinieri, raccolta nell’immediatezza del fatto la testimonianza della vittima ed incrociato il suo racconto con le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, sono riusciti ad individuare l’uomo, un 43enne romano, già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza.

L’uomo è stato rintracciato e bloccato in un appartamento di un suo familiare.

La conseguente perquisizione dell’abitazione ha consentito di rinvenire tutti i tagliandi della lotteria ed una parte del denaro contante rapinati. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

