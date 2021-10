Roma: rifiuti e Giubileo 2025. Michetti: “Proporrò Bertolaso come commissario”

Roma – “Mi piacerebbe che Guido Bertolaso assumesse un ruolo commissariale per contribuire a risolvere i problemi di Roma, così come fece con il Governo Berlusconi per risolvere l’emergenza rifiuti a Napoli e con il Sindaco Rutelli e il Governo Prodi per organizzare il Giubileo del 2000”. Così in una nota Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma per il centrodestra. “Sono due problemi aperti anche oggi nella Capitale – prosegue Michetti – che peraltro si trova sull’orlo di una emergenza rifiuti e deve organizzare proprio il Giubileo del 2025. Sono pronto a proporre al Governo il nome di Bertolaso per un incarico istituzionale di questo tipo”, conclude Michetti. (fonte Adnkronos)